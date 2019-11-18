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«Барселона» интересуется защитником «Фиорентины»

13:37
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает La Nazione. Каталонцы готовы приобрести 22-летнего серба в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Миленкович провел 13 матчей за «Фиорентину», отличившись тремя голами. Он перешел в итальянский клуб в 2017 году из «Партизана» за 5 миллионов евро.

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