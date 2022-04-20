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Сегодня, 16:07

«Барселона» интересуется защитником «Аякса» Мартинесом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Как сообщает издание CuleMania, 24-летний футболист был бы рад переходу на «Камп Ноу» и уже начал искать жилье в Испании. Главный тренер команды Хави видит в Мартинесе идеальную замену Жорди Альбе.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Мартинес сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.culemania.com/
Футбол
ФК Аякс
ФК Барселона
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3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
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 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
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 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
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 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
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Сельта – Хетафе
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Осасуна – Реал
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 - : -
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Эспаньол – Р. Вальекано
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21.04 21:00
Кадис – Атлетик
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21.04 22:30
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Реал

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