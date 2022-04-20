«Барселона» интересуется защитником «Аякса» Мартинесом
«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.
Как сообщает издание CuleMania, 24-летний футболист был бы рад переходу на «Камп Ноу» и уже начал искать жилье в Испании. Главный тренер команды Хави видит в Мартинесе идеальную замену Жорди Альбе.
Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Мартинес сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал четыре результативные передачи.
Источник: https://www.culemania.com/
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|
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|32
|10
|9
|13
|37-44
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|32
|7
|11
|14
|29-37
|32
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
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|Кадис
|32
|6
|13
|13
|27-43
|31
|
18
|Гранада
|32
|6
|11
|15
|36-56
|29
|
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|6
|7
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|19.04
|20:00
|
Мальорка – Алавес
|2 : 1
|19.04
|22:00
|
Бетис – Эльче
|0 : 1
|19.04
|22:30
|
Вильярреал – Валенсия
|2 : 0
|20.04
|20:00
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|20.04
|21:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|20.04
|22:30
|
Осасуна – Реал
|- : -
|21.04
|20:00
|
Леванте – Севилья
|- : -
|21.04
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|- : -
|21.04
|21:00
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Кадис – Атлетик
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|21.04
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Р. Сосьедад – Барселона
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Гомес Рауль де Томас
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|15
|П
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Усман Дембеле
Барселона
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|
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Карим Бензема
Реал
|10
|
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Жорди Альба
Барселона
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|И
|К
|Ж
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|2
|4
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Жюль Кунде
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