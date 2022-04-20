«Барселона» интересуется защитником «Аякса» Мартинесом

«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Как сообщает издание CuleMania, 24-летний футболист был бы рад переходу на «Камп Ноу» и уже начал искать жилье в Испании. Главный тренер команды Хави видит в Мартинесе идеальную замену Жорди Альбе.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Мартинес сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах, забил один гола и отдал четыре результативные передачи.