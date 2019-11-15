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«Барселона» интересуется защитником «Атлетика» Капой

19:42
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«Барселона» интересуется защитником «Атлетика» Андером Капой. Каталонский клуб готов предложить за 27-летнего испанца около 30 миллионов евро, утверждает Sky Sports.

В текущем сезоне Капа провел за «Атлетик» во всех турнирах 13 матчей, забил 1 гол и сделал 4 передачи. В клуб из Бильбао защитник перешел в 2018 году из «Эйбара» за 3 миллиона евро.

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