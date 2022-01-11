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«Барселона» интересуется вратарем «Райо Вальекано» Димитриевски

08:14
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«Барселона» интересуется вратарем «Райо Вальекано» Столе Димитриевски, сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят подписать 28-летнего македонца в случае ухода из команды голкипера Нету, который хочет получать больше игровой практики.

В сезоне-2021/22 Димитриевски провел 18 матчей за «Райо Вальекано» и пропустил 18 голов, отыграв 6 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-decidido-sera-sustituto-neto-13079609

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Иван Торопцев все материалы автора

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