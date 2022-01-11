«Барселона» интересуется вратарем «Райо Вальекано» Димитриевски

«Барселона» интересуется вратарем «Райо Вальекано» Столе Димитриевски, сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят подписать 28-летнего македонца в случае ухода из команды голкипера Нету, который хочет получать больше игровой практики.

В сезоне-2021/22 Димитриевски провел 18 матчей за «Райо Вальекано» и пропустил 18 голов, отыграв 6 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.