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«Барселона» интересуется Тиагу Алькантарой

15:18

«Барселона» интересуется полузащитником «Баварии» Тиагу Алькантарой, сообщает Don Balon.

По информации источника, каталонский клуб хочет вернуть 29-летнего испанца, который является воспитанником академии «сине-гранатовых». Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере от 60 до 80 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Тиагу Алькантара провел за «Баварию» 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 48 миллионов евро.

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