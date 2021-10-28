«Барселона» интересуется одноклубником Головина

«Барселона» интересуется защитником «Монако» Кайю Энрике, сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» проявляют интерес к 24-летнему бразильцу еще с тех времен, когда он выступал за мадридский «Атлетико». Сообщается, что сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Кайю Энрике провел 17 матчей за «Монако», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.