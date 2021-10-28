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«Барселона» интересуется одноклубником Головина

06:26
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«Барселона» интересуется защитником «Монако» Кайю Энрике, сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» проявляют интерес к 24-летнему бразильцу еще с тех времен, когда он выступал за мадридский «Атлетико». Сообщается, что сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Кайю Энрике провел 17 матчей за «Монако», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/10/26/primera/1635279609_337034.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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