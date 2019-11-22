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«Барселона» интересуется Клостерманном

14:59
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«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Лейпцига» Лукасу Клостерманну. Каталонский клуб может приобрести 23-летнего немца в летнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.

Контракт Клостерманна с «Лейпцигом» рассчитан до 2021 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей и отметился 2 голами и 2 передачами.

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