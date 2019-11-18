«Барселона» интересуется форвардом загребского «Динамо»

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Marca.

Каталонский клуб следит за 25-летним хорватом, который забил 5 голов в 8 матчах национальной команды. Утверждается, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль наблюдал за игрой форварда.

Петкович в текущем сезоне забил 3 гола в 12 матчах чемпионата Хорватии. В 10 встречах Лиги чемпионов нападающий забил 5 голов.