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Сегодня, 13:58

«Барселона» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леаном

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Милана» Рафаэл Леан интересен «Барселоне», сообщает Sport.es.

Контракт 22-летнего нападающего с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Леан в текущем сезоне сыграл 31 матч за «Милан» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/atencion-especial-rafael-leao-13349024
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