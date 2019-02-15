"Барселона" и Вальверде продлили контракт на два года

"Барселона" и главный тренер Эрнесто Вальверде продлили контракт на два года, сообщает официальный сайт каталонской команды. Предыдущее трудовое соглашение 55-летнего испанца с сине-гранатовыми истекало в июне 2019 года.
Вальверде пришел в "Барселону" из "Атлетика" в июне 2017 года. Под его руководством каталонцы завоевали золотые медали ла лиги в сезоне-2017/2018, а также стали обладателями Кубка и Супер Кубка Испании.
❗ [LATEST NEWS] Agreement to extend Ernesto Valverde's contract– FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 февраля 2019 г.
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