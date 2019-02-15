"Барселона" и Вальверде продлили контракт на два года

"Барселона" и главный тренер Эрнесто Вальверде продлили контракт на два года, сообщает официальный сайт каталонской команды. Предыдущее трудовое соглашение 55-летнего испанца с сине-гранатовыми истекало в июне 2019 года.

Вальверде пришел в "Барселону" из "Атлетика" в июне 2017 года. Под его руководством каталонцы завоевали золотые медали ла лиги в сезоне-2017/2018, а также стали обладателями Кубка и Супер Кубка Испании.