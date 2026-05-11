Романо: «Барселона» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года с опцией продления

Руководство «Барселоны» и главный тренер Ханс-Дитер Флик договорились о продлении контракта, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Оно рассчитано до конца сезона-2027/28 с опцией продления на год.

61-летний немец возглавил «Барселону» в мае 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз победила в Кубке страны.

С августа 2021 по сентябрь 2023 года Флик тренировал сборную Германии. Специалист также возглавлял «Баварию», «Бамменталь» и «Хоффенхайм».

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