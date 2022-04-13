«Барселона» и Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта
«Барселона» и защитник Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта.
Как сообщает Marca, руководство каталонского клуба и агенты футболиста во вторник, 12 апреля, провели встречу.
Это был первый контакт после того, как переговоры сорвались в конце прошлого года. Соглашения достигнуто не было, и обе стороны договорились провести переговоры в ближайшие дни.
Действующий контракт 30-летнего Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.
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|12
|3
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|
4
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|
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|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
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|
18
|Кадис
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|5
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|13
|26-43
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|7
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|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
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Севилья – Реал
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|18.04
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|
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Карим Бензема
Реал
|24
|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
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|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
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|25
|2
|2
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Иньиго Мартинес
Атлетик
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|1
|6
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