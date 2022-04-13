«Барселона» и Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта

«Барселона» и защитник Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта.

Как сообщает Marca, руководство каталонского клуба и агенты футболиста во вторник, 12 апреля, провели встречу.

Это был первый контакт после того, как переговоры сорвались в конце прошлого года. Соглашения достигнуто не было, и обе стороны договорились провести переговоры в ближайшие дни.

Действующий контракт 30-летнего Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.