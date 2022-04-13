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«Барселона» и Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» и защитник Серхи Роберто возобновили переговоры о продлении контракта.

Как сообщает Marca, руководство каталонского клуба и агенты футболиста во вторник, 12 апреля, провели встречу.

Это был первый контакт после того, как переговоры сорвались в конце прошлого года. Соглашения достигнуто не было, и обе стороны договорились провести переговоры в ближайшие дни.

Действующий контракт 30-летнего Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/04/12/6255a4abca47418b5b8b4646.html
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
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