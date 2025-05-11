«Барселона» и «Реал» забили шесть голов в первом тайме

«Барселона» обыгрывает «Реал» после первого тайма домашнего матча 35-го тура ла лиги — 4:2.

Каталонцы после дубля Килиана Мбаппе уступали со счетом 0:2 к 15-й минуте матча. Затем у хозяев голы забили Рафинья (дубль), Ламин Ямаль и Эрик Гарсия. Три результативные передачи сделал Ферран Торрес.