«Барселона» и «Реал Мадрид» заинтересованы в трансфере Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес станет трансферной целью «Барселоны» и «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, сине-гранатовые рассматривают 22-летнего аргентинца в качестве замены Луиса Суареса. Для этого каталонскому клубу придется выплатить 111 миллионов евро, поскольку в контракте Лаутаро есть пункт, по которому назначается данная сумма для клубов не из Италии. Однако в таком случае, «Барселона» нарушит финансовый fair play, в то время как клуб Флорентина Переса готов выплатить указанную сумму в полном размере без нарушения ФФП.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 28 матча во всех турнирах. На его счету 17 голов и 4 результативные передачи.