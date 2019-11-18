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«Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром

10:12
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала». Ранее «Интеру» поступило предложение по 24-летнему словаку, но миланский клуб отказался продавать игрока за 60 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

В нынешнем соглашении защитника с «Интером» не прописана сумма отступных.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 12 игр и отметился одной результативной передачей.

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