«Барселона» и «Реал» договорились о переносе матча на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря, сообщают пресс-службы клубов. Игра должна была состояться 26 октября, но была перенесена из-за напряженной ситуации в Каталонии. Ранее сообщалось, что клубы должны договориться до 21 октября.

4 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, которые в 2017 году были причастны к проведению референдума о независимости Каталонии. Девять из них были обвинены в мятеже. Они получили тюремные сроки до 13 лет. Еще трое отделались штрафами «за неподчинение».

В тот же день в Барселоне и Жироне начались акции протеста. Люди перекрыли центральные улицы и железнодорожные пути. Затем добрались и до аэропорта Барселоны, рядом с которым начались беспорядки. Протестующие пытались проникнуть внутрь, в результате чего произошло столкновение с полицией.