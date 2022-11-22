«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» следят за 16-летним форвардом «Палмейраса» Эндриком

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются нападающим «Палмейраса» Эндриком, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, оба клуба направили скаутов для наблюдения за 16-летним форвардом. При этом каталонский клуб лидирует в гонке за подписание игрока.

Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Парижский клуб является единственным, сделавшим официальное предложение по футболисту.

В текущем сезоне бразильский форвард сыграл за «Палмейрас» 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 20 миллионам евро.