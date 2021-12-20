«Барселона» и Кавани согласовали контракт на полтора года
15:00
«Барселона» и нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани согласовали контракт на полтора года, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 34-летний уругваец согласился на низкую зарплату в первые полгода, что будет компенсировано в последний год контракта.
Отмечается, что для трансфера необходимо согласие «Манчестер Юнайтед» на расторжение нынешнего соглашения с нападающим. Если манкунианцы расторгнут контракт с Кавани, он станет игроков «Барселоны» в январе.
В нынешнем сезоне Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов».
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/principio-acuerdo-barca-cavani-enero-13006081
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