«Барселона» и «Интер» близки к согласованию трансфера Лаутаро Мартинеса

«Барселона» и «Интер» близки к тому, чтобы договориться о переходе форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» заплятат за 22-летнего аргентинца 60 миллионов евро, а также включат в сделку двух футболистов, чьи имена не называются. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство «Интера» готово отпустить Мартинеса лишь в случае, если получит 111 миллионов евро — сумму, прописанную в контракте футболиста в качестве отступных, однако «Барселона» не готова заплатить столько из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

На счету Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 64 миллиона евро.