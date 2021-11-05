«Барселона» и Хави заплатят «Аль-Садду» по 2,5 миллиона евро отступных
«Аль-Садд» получит 5 миллионов евро отступных за переход Хави в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» и Хави заплатят катарскому клубу по 2,5 миллиона евро.
Переговоры с «Аль-Саддом» завершены. В ближайшее время каталонский клуб объявит о назначении тренера.
Ранее «Аль-Садд» объявил, что Хави покинет должность главного тренера команды и возглавит «Барселону».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211105/1001709210/barca-xavi-pagaran-clausula-medias.html
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