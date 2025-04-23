«Барселона» и Флик договорились о продлении контракта еще на год

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик продлит свой контракт с клубом еще на один сезон, сообщает Marca.

По данным источника, стороны уже договорились о новом соглашении. Продление вступит в силу только в конце сезона-2024/25.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Испании команда занимает первое место, набрав 76 очков в 33 матчах.

Также «Барса» дошла до финала Кубка Испании и 1/2 финала Лиги чемпионов.