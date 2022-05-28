«Барселона» и Дани Алвес близки к продлению контракта

Руководители «Барселоны» хотят подписать новый контракт с защитником Дани Алвесом, утверждает UOL. Футболист рассчитывает остаться в каталонском клубе.

По данным источника, стороны близки к заключению соглашения на полгода, в контракте будет присутствовать опция продления до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает этим летом.

В этом сезоне футболист провел в ла лиге 14 матчей, забив 1 мяч и сделав 3 ассиста. В каталонский клуб Алвес вернулся в ноябре 2021 года. Ранее он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год.