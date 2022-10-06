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6 октября, 11:16

«Барселона» и «Атлетико» согласовали сумму трансфера Гризманна

Иван Шитик
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото AFP

«Барселона» и «Атлетико» согласовали сумму трансфера нападающего Антуана Гризманна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мадридский клуб заплатит за игрока 20 миллионов евро. Также каталонцы могут получить еще 2 миллиона в качестве дополнительных бонусов.

Ранее стало известно о том, что «Барса» намерена судиться с «Атлетико». Руководство каталонцев полагает, что мадридцы целенаправленно ограничивают время Гризманна на поле, чтобы не выплачивать бонусы.

«Атлетико» был обязан выкупить игрока, который выступает за «матрасников» на правах аренды, за 40 миллионов евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50 процентах матчей за два сезона.

В этом сезоне 31-летний француз провел 10 матчей за «Атлетико» и забил 3 гола.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
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Барселона

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Эспаньол

 7
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Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
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Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Алекс Бальде

Барселона

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Бетис

 7 2 2
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