«Барселона» хотела арендовать Иньесту

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста мог вернуться в Испанию. Руководство каталонцев хотело арендовать 35-летнего испанца до конца сезона, но футболист отказался от возвращения в команду, сообщает Diario Sport.

Испанский хавбек выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 годы, после чего заключил трехлетний контракт с «Виссел Кобе» и завоевал с новым клубом Кубок и Суперкубок Японии.

Ранее сообщалось, что в трансфере Иньесты были заинтересованы клубы МЛС — «Лос-Анджелес Гэлакси», «Монреаль Импэкт» и «Интер Майами».