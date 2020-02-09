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«Барселона» хотела арендовать Иньесту

16:05
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста мог вернуться в Испанию. Руководство каталонцев хотело арендовать 35-летнего испанца до конца сезона, но футболист отказался от возвращения в команду, сообщает Diario Sport.

Испанский хавбек выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 годы, после чего заключил трехлетний контракт с «Виссел Кобе» и завоевал с новым клубом Кубок и Суперкубок Японии.

Ранее сообщалось, что в трансфере Иньесты были заинтересованы клубы МЛС — «Лос-Анджелес Гэлакси», «Монреаль Импэкт» и «Интер Майами».

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