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Сегодня, 03:01

«Барселона» заинтересована в защитнике «Атлетика» Иньиго Мартинесе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иньиго Мартинес.
Фото Global Look Press

Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес может покинуть команду этим летом. Как сообщает Marca, «Барселона» заинтересована в подписании 31-летнего испанца.

По информации источника, каталонцы пока не сделали официального предложения баскскому клубу, так как сосредоточен на работе по переходу Жюля Кунде из «Севильи».

Действующий контракт Мартинеса рассчитан до 203 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 33 матчах во всех турнирах и забил 3 гола. Также на его счету 9 желтых и 2 красные карточки.

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