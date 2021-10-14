«Барселона» готова вернуть Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо этой зимой может вернуться в «Ливерпуль», сообщает El Chiringuito.

По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет избавиться от игрока и готов вернуть его в «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что 29-летний бразилец может перейти в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 4 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями. В составе каталонцев он выступает с 2018 года, куда перешел из «Ливерпуля».