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«Барселона» готова вернуть Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль»

«Барселона» хочет вернуть Коутиньо в «Ливерпуль»
15:50
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо этой зимой может вернуться в «Ливерпуль», сообщает El Chiringuito.

По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта хочет избавиться от игрока и готов вернуть его в «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что 29-летний бразилец может перейти в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Барселону» 4 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями. В составе каталонцев он выступает с 2018 года, куда перешел из «Ливерпуля».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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