«Барселона» хочет в сентябре вернуться на «Камп Ноу»

«Барселона» планирует провести матчи ла лиги против «Валенсии» и «Хетафе» на «Камп Ноу», сообщает Marca. Каталонский клуб подал заявку на проведение матчей 14 и 21 сентября на своей арене.

Планируется, что это будут первые игры на «Камп Ноу» после начала реконструкции. Однако пока посещаемость будет ограничена 30 тысячами зрителей. «Барселона» планирует со временем увеличить посещаемость до 45 тысяч зрителей, а затем — до 60 тысяч.

«Камп Ноу» закрыли на реконструкцию летом 2023 года. С тех пор команда играет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».