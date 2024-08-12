«Барселона» хочет расстаться с Фати
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Sport.
По данным источника, клуб может продать игрока, несмотря на желание главного тренера Ханси Флика сохранить игрока. Агенту Фати уже сообщили о намерении «Барсы» расстаться с футболистом.
Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Футболист пропустил все предсезонные матчи команды из-за травмы.
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|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
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|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Вальядолид
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
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|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
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