«Барселона» хочет расстаться с Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Sport.

По данным источника, клуб может продать игрока, несмотря на желание главного тренера Ханси Флика сохранить игрока. Агенту Фати уже сообщили о намерении «Барсы» расстаться с футболистом.

Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Футболист пропустил все предсезонные матчи команды из-за травмы.