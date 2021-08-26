«Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может подписать новый контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

В клубе надеются, что переговоры ускорятся после закрытия летнего трансферного окна, а соглашение будет подписано минимум еще на три сезона.

Футболист может пойти на существенное снижение зарплаты из-за нынешнего финансового положения каталонцев.

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Нынешний контакт 24-летнего француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.