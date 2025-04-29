«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом до 2027 года

«Барселона» продолжает переговоры с главным тренером Ханси Фликом по поводу нового контракта. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка будет заключена в мае.

Сам специалист хочет остаться в клубе. «Барселона» планирует продлить соглашение с Фликом до июня 2027 года с опцией продления еще на сезон.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 76 очков. В субботу каталонцы переиграли «Реал» (3:2 д.в.) в финале Кубка Испании.