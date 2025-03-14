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«Барселона» хочет продлить контракт с Ферраном Торресом

Руслан Минаев

«Барселона» рассчитывает продлить соглашение с нападающим Ферраном Торресом, сообщает Marca.

По данным источника, 25-летний испанец важен для главного тренера Ханса-Дитера Флика, который ценит универсальность и технику форварда. Действующее соглашение Торреса с каталонцами истекает летом 2027 года.

В этом сезоне он провел за «Барселону» 31 матч, забил 11 голов и сделал 3 результативных паса. Всего он провел за сине-гранатовых 144 матчей, забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач.

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ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
14
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
15
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
16.10 22:00 Депортиво – Леванте 1 : 1
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико 0 : 1
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче 0 : 0
17.10 19:30 Бетис – Барселона 2 : 5
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик 0 : 0
18.10 15:00 Осасуна – Расинг 2 : 0
18.10 17:15 Сельта – Алавес 2 : 1
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад 2 : 5
18.10 22:00 Реал – Севилья 4 : 1
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано 1 : 1
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
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