«Барселона» хочет продлить контракт с Ферраном Торресом

«Барселона» рассчитывает продлить соглашение с нападающим Ферраном Торресом, сообщает Marca.

По данным источника, 25-летний испанец важен для главного тренера Ханса-Дитера Флика, который ценит универсальность и технику форварда. Действующее соглашение Торреса с каталонцами истекает летом 2027 года.

В этом сезоне он провел за «Барселону» 31 матч, забил 11 голов и сделал 3 результативных паса. Всего он провел за сине-гранатовых 144 матчей, забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач.