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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле

16:20
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«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Усманом Дембелем, сообщает Mundo Deportivo.

Срок соглашения 23-летнего француза с «Барсой» истекает летом 2022 года, и цель менеджмента — до конца этого сезона договориться о продлении, этот вопрос будет приоритетным на собрании совета директоров в январе.

Дембеле знает о намерениях «Барселоны», но пока сомневается и не принял конкретного решения.

В нынешнем сезоне ла лиги нападающий провел пять матчей и отличился одним голом.

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