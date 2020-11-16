«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле
16:20
«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Усманом Дембелем, сообщает Mundo Deportivo.
Срок соглашения 23-летнего француза с «Барсой» истекает летом 2022 года, и цель менеджмента — до конца этого сезона договориться о продлении, этот вопрос будет приоритетным на собрании совета директоров в январе.
Дембеле знает о намерениях «Барселоны», но пока сомневается и не принял конкретного решения.
В нынешнем сезоне ла лиги нападающий провел пять матчей и отличился одним голом.