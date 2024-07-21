«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, чтобы снизить финансовую нагрузку

«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы намерены это сделать, чтобы распределить большую заработную плату де Йонга на несколько лет по новому долгосрочному контракту. Таким способом «Барселона» планирует освободить место в платежной ведомости.