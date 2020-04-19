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«Барселона» хочет продать Коутинью в АПЛ, чтобы купить Неймара и Лаутаро Мартинеса

13:56
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«Барселона» пытается продать полузащитника Филиппе Коутинью, в данный момент находящегося в аренде в «Баварии».

По информации Goal.com, каталонский клуб хочет продать футболиста, чтобы получить деньги, которые сможет использовать для покупки форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Сообщается, что в «Барселоне» надеются отпустить Коутинью именно в АПЛ, поскольку клубы Англии обладают достаточной финансовой мощью для приобретения 27-летнего бразильца, к тому же, он сам хочет вернуться в Англию.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 56 миллионов евро.

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