«Барселона» хочет продать Коутиньо в «Ньюкасл»
Руководство «Барселоны» хочет продать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Ньюкасл», сообщает Sport.
По данным источника, руководство клуба надеется, что недавно разбогатевший «Ньюкасл» сделает предложение о покупке бразильского футболиста.
29-летний Коутиньо вернулся на скамейку запасных после того, как Серхи Бархуан временно возглавил команду. Как сообщает Sport, футболист также не входит в планы главного кандидата на пост тренера «Барселоны» Хави.
В сезоне-2021/22 чемпионата Испании Коутиньо сыграл 8 матчей и забил один гол.
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