«Барселона» хочет приобрести Бернарду за 50-60 миллионов евро

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы за 50-60 миллионов евро, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в ближайшие дни состоится встреча между представителями клубов и игрока, на которой сделку обсудят более детально.

Ранее сообщалось, что полузащитник хочет перейти в каталонский клуб, но теряет терпение из-за того, что переговоры затянулись.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал семь результативных передач в 50 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.