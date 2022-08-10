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Сегодня, 14:31

«Барселона» хочет приобрести Бернарду за 50-60 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы за 50-60 миллионов евро, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, в ближайшие дни состоится встреча между представителями клубов и игрока, на которой сделку обсудят более детально.

Ранее сообщалось, что полузащитник хочет перейти в каталонский клуб, но теряет терпение из-за того, что переговоры затянулись.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал семь результативных передач в 50 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1556991249617502209
Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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