«Барселона» хочет приобрести Кина у «Фиорентины»
Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Барселона». Каталонцы следят за игрой форварда, который идет на втором месте в списке бомбардиров серии А.
В текущем сезоне Кин провел 39 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|
2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|
5
|Вильярреал
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|
8
|Сельта
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|
9
|Р. Сосьедад
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Хетафе
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|
13
|Эспаньол
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|
14
|Валенсия
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
17
|Лас-Пальмас
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|
18
|Алавес
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.04
|22:00
|
Эспаньол – Хетафе
|1 : 0
|19.04
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|1 : 1
|19.04
|17:15
|
Барселона – Сельта
|4 : 3
|19.04
|19:30
|
Мальорка – Леганес
|0 : 0
|19.04
|22:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|1 : 0
|20.04
|15:00
|
Вальядолид – Осасуна
|2 : 3
|20.04
|17:15
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 2
|20.04
|19:30
|
Севилья – Алавес
|1 : 1
|20.04
|22:00
|
Реал – Атлетик
|1 : 0
|21.04
|22:00
|
Жирона – Бетис
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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