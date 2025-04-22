«Барселона» хочет приобрести Кина у «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Барселона». Каталонцы следят за игрой форварда, который идет на втором месте в списке бомбардиров серии А.

В текущем сезоне Кин провел 39 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 3 результативные передачи.