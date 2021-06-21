«Барселона» хочет приобрести Инсинье

«Барселона» хочет приобрести форварда «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье, сообщает SportItalia.

По данным источника, из-за конфликта футболиста с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом вопрос с продлением его контракта остается открытым. Каталонцы уже вступили в контакт с игроком и готовы оформить его трансфер в ближайшее время.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего итальянца в 48 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.