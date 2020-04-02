«Барселона» хочет приобрести и Неймара, и Мартинеса

«Барселона» намерена приобрести и форварда «ПСЖ» Неймара, и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса перед следующим сезоном, сообщает Mundo Deportivo. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ранее заявил, что каталонцы смогут совершить крупные трансферы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

28-летний бразилец заинтересован в возвращении в Испанию. Руководство каталонцев считает 22-летнего Мартинеса более приоритетным вариантом, если встанет выбор. Предполагается, что аргентинец заменит Луиса Суареса, которому 33 года.

Согласно регламенту, за команду могут выступать не более трех игроков из стран, которые не являются членами Европейского Союза. На данный момент — это Артур и Артуро Видаль. Предполагается, что последний покинет клуб.