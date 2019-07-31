"Барселона" хочет приобрести Фирпо до конца недели

"Барселона" продолжает переговоры с "Бетисом" относительно покупки защитника Хуниора Фирпо. Каталонцы предлагают за 22-летнего испанца 20 миллионов евро, но "Бетис" запрашивает на 5 миллионов больше, сообщает ESPN.

"Барселона" хочет завершить сделку до понедельника, чтобы взять защитника на предсезонный тур в США.

В сезоне-2018/19 Фирпо провел 24 матча и забил 3 гола в ла лиге, также на его счету 4 игры в Лиге Европы и 1 – в Кубке Испании. Кроме того, он дебютировал в молодежной сборной Испании.