«Барселона» хочет повысить сумму отступных за Фати до 400 миллионов евро

Руководство «Барселоны» планирует начать переговоры с нападающим Ансу Фати об изменениях условия действующего контракта, сообщает Marca.

Каталонцы хотят продлить соглашение с 17-летним испанецм, которое истекает в 2022 году, и прописать в нем сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

Отмечается, что «блаугранас», в первую очередь, хочет уберечь игрока от интереса со стороны «ПСЖ», ведь клуб боится повторения сценария с Неймаром.

В сезоне-2019/20 Фати провел за «Барселону» 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего футболиста в 50 миллионов евро.