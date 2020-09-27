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«Барселона» хочет поскорее оформить трансфер Депая

12:01
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Руководство «Барселоны» хочет как можно скорее договориться с «Лионом» о трансфере нападающего Мемфиса Депая, сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы были намерены изначально избавиться от Луиса Суареса. Теперь, когда уругваец перешел в «Атлетико», путь для новичка открыт.

Отмечается, что «Барса» желала также приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, но итальянцы не намерены снижать цену, а Депай обойдется всего в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний голландец провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.

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