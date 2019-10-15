«Барселона» хочет подписать 17-летнего форварда «Зальцбурга»

«Барселона» может приобрести 17-летнего нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. Сумма сделки оценивается в 8 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

Адейеми выступает за «Лиферинг» на правах аренды. В текущем сезоне форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 9 играх чемпионата Австрии.

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