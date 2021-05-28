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«Барселона» хочет подписать 10-летний контракт с Месси

03:52
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе. По информации Catalunya Radio, 33-летнему аргентинцу предложен контракт на 10 лет.

В этом сезоне Месси провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня.

«Барселона» заняла третье место по итогам сезона примеры, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В сентябре 2020 года Месси заявил, что решил остаться в «Барселоне», хотя до этого сообщил руководству клуба о желании расторгнуть контракт.

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