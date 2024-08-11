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Сегодня, 13:30

«Барселона» хочет отдать Витора Роке в аренду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» не рассчитывает на нападающего Витора Роке в будущем сезоне, сообщает AS.

По информации источника, каталонцы хотят отдать 19-летнего бразильца в аренду. При этом сам Роке настроен остаться в команде, либо уйти на постоянной основе.

Форвард перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. С того момента Роке провел за каталонцев 16 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до лета 2031 года.

Футбол
ФК Барселона
Витор Роке
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