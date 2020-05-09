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«Барселона» хочет оформить испанское гражданство для Араухо

12:27
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«Барселона» намерена оформить испанское гражданство для молодого уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые рассчитывают на футболиста в первой команде, однако там уже заняты три места для игроков без паспорта ЕС. Араухо уже практически провел три года в Испании и может претендовать на гражданство.

Рональд Араухо перебрался в «Барселону» летом 2017-го. Защитник дебютировал в футболке каталонцев в октябре прошлого года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей в молодежной команде каталонцев, отличившись тремя голами и тремя передачами.

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