«Барселона» хочет оформить испанское гражданство для Араухо

«Барселона» намерена оформить испанское гражданство для молодого уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые рассчитывают на футболиста в первой команде, однако там уже заняты три места для игроков без паспорта ЕС. Араухо уже практически провел три года в Испании и может претендовать на гражданство.

Рональд Араухо перебрался в «Барселону» летом 2017-го. Защитник дебютировал в футболке каталонцев в октябре прошлого года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей в молодежной команде каталонцев, отличившись тремя голами и тремя передачами.