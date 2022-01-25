«Барселона» хочет включить Бальде в сделку по трансферу защитника «Аякса» Тальяфико
«Барселона» хочет арендовать Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро
«Барселона» хочет арендовать защитника «Аякса» Николаса Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро, сообщает журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, каталонский клуб хочет отдать в аренду «Аяксу» защитника Алекса Бальде.
В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел 15 матчей за амстердамцев и забил два мяча. На счету 18-летнего Бальде четыре встречи за «Барселону».
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|22.12
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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|
Бетис – Алавес
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Кадис – Эспаньол
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