«Барселона» хочет включить Бальде в сделку по трансферу защитника «Аякса» Тальяфико

«Барселона» хочет арендовать Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро

«Барселона» хочет арендовать защитника «Аякса» Николаса Тальяфико с правом выкупа за четыре миллиона евро, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, каталонский клуб хочет отдать в аренду «Аяксу» защитника Алекса Бальде.

В нынешнем сезоне 29-летний Тальяфико провел 15 матчей за амстердамцев и забил два мяча. На счету 18-летнего Бальде четыре встречи за «Барселону».