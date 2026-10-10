«Барселона» разгромила «Хетафе» и одержала восьмую победу подряд в Ла лиге
«Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Ла лиги — 3:0.
Счет на 2-й минуте открыл Энтони Гордон. На 30-й минуте преимущество каталонцев удвоил Габриэл Жезус. Жюль Кунде довел счет до разгромного на 73-й минуте.
«Барселона» одержала восьмую победу подряд с начала сезона и с 24 очками продолжает лидировать в Ла лиге. Каталонцы на пять очков опережают идущий вторым «Атлетико» и оторвались от «Реала», занимающего четвертую строчку, на 9 очков, но у «сливочных» есть одна игра в запасе.
«Хетафе» (8 очков) идет 13-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|8
|0
|0
|34-7
|24
|
2
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|18-8
|19
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Эспаньол
|8
|2
|2
|4
|11-11
|8
|
12
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
14
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
15
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Малага
|8
|0
|4
|4
|4-13
|4
|
20
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|1 : 1
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|1 : 2
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|3 : 0
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|22:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|12.10
|22:00
|Леванте – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Омар Эль Хилали
Эспаньол
|6
|1
|2
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