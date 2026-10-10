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Барселона — Хетафе: счет и результат матча 8 тура Ла лиги 10 октября 2026

«Барселона» разгромила «Хетафе» и одержала восьмую победу подряд в Ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Барселона» одержала крупную победу над «Хетафе» в Ла лиге — 3:0.
Фото Getty Images

«Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Ла лиги — 3:0.

Счет на 2-й минуте открыл Энтони Гордон. На 30-й минуте преимущество каталонцев удвоил Габриэл Жезус. Жюль Кунде довел счет до разгромного на 73-й минуте.

«Барселона» одержала восьмую победу подряд с начала сезона и с 24 очками продолжает лидировать в Ла лиге. Каталонцы на пять очков опережают идущий вторым «Атлетико» и оторвались от «Реала», занимающего четвертую строчку, на 9 очков, но у «сливочных» есть одна игра в запасе.

«Хетафе» (8 очков) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
10 октября, 19:30. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
3:0
Хетафе

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ФК Барселона
ФК Хетафе
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«Атлетико» в большинстве победил «Алавес» в чемпионате Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 8 0 0 34-7 24
2
 Атлетико 8 6 1 1 18-8 19
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Эспаньол 8 2 2 4 11-11 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
14
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
15
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
20
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
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38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол 1 : 1
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико 1 : 2
10.10 19:30 Барселона – Хетафе 3 : 0
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
12.10 22:00 Леванте – Севилья - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 5
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Омар Эль Хилали
Омар Эль Хилали

Эспаньол

 6 1 2
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