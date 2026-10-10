«Барселона» разгромила «Хетафе» и одержала восьмую победу подряд в Ла лиге

«Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Ла лиги — 3:0.

Счет на 2-й минуте открыл Энтони Гордон. На 30-й минуте преимущество каталонцев удвоил Габриэл Жезус. Жюль Кунде довел счет до разгромного на 73-й минуте.

«Барселона» одержала восьмую победу подряд с начала сезона и с 24 очками продолжает лидировать в Ла лиге. Каталонцы на пять очков опережают идущий вторым «Атлетико» и оторвались от «Реала», занимающего четвертую строчку, на 9 очков, но у «сливочных» есть одна игра в запасе.

«Хетафе» (8 очков) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.

10 октября, 19:30. Камп Ноу (Барселона)

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