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Стал известен стартовый состав «Барселоны» на первый матч Сетьена

22:05
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Гранады» на матч 20-го тура чемпионата Испании, сообщают пресс-службы клубов. Игра пройдет 19 января, начало — в 23.00 (мск).

Эта игра станет первой для Кике Сетьена в качестве главного тренера сине-гранатовых.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто — Бускетс, Ракитич, Видаль — Гризманн, Фати, Месси.

Стартовый состав «Гранады»: Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Фулькье — Гоналон, Брайс, Азиз — Вадильо, Мачис, Фернандес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».

Барселона — Гранада

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