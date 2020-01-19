Стал известен стартовый состав «Барселоны» на первый матч Сетьена
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Гранады» на матч 20-го тура чемпионата Испании, сообщают пресс-службы клубов. Игра пройдет 19 января, начало — в 23.00 (мск).
Эта игра станет первой для Кике Сетьена в качестве главного тренера сине-гранатовых.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген — Альба, Юмтити, Пике, Роберто — Бускетс, Ракитич, Видаль — Гризманн, Фати, Месси.
Стартовый состав «Гранады»: Силва — Диас, Санчес, Дуарте, Фулькье — Гоналон, Брайс, Азиз — Вадильо, Мачис, Фернандес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».
? XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 19, 2020
? #Bar?aGranada
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??? Once del #Granada vs @FCBarcelona_es. #Bar?aGranada #EternaLucha pic.twitter.com/6hPJkcVKPU— Granada C.F. ??? (@GranadaCdeF) January 19, 2020