«Барселона» готовит новый контракт для Хави

«Барселона» намерена подписать новый контракт с главным тренером Хави, сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы намерены продлить соглашение с 43-летним испанцем на год. Специалист работает с сине-гранатовыми с 2021 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

После 26 туров «Барселона» с 68 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. На второй строчке «Реал» с 56 очками.